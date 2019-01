Die Betonausstellung im Dirgenheimer Sonnenhof ist wieder ein großer Erfolg gewesen. Und so wurden bei der Ausstellung mit Kunsthandwerk viele Spenden gesammelt. Auch beim Christbaumverkauf der Dirgenheimer Freunde wurde Selbstgemachtes angeboten. So kam ein Betrag von 1800 Euro zusammen. Davon gehen 900 Euro an Bruder Günther Nährich von den Comboni-Missionaren, 800 Euro an die Radio-7-Drachenkinder sowie 100 Euro an Selina Österle, die aus Dirgenheim kommt und derzeit in Namibia in einem Waisenhaus arbeitet.