Dirgenheimer Passionsspielgruppe legt kommendes Jahr wieder los

Gespielt wird das Stück am 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26. und 31. März sowie am 1. und 2. April. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Der Beginn des Kartenvorverkaufs wird noch bekannt gegeben. Diesmal soll es auch einen Onlineverkauf geben.

Das Stück „Nägel für ein Kreuz“ hätte eigentlich schon im vergangenen Jahr aufgeführt werden sollen, doch Corona machte der Passionsspielgruppe Dirgenheim, wie vielen anderen Vereinen auch, einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Die Laiendarsteller um den Vorsitzenden Peter Strobel ließen sich jedoch nicht entmutigen und verlegten das Passionsspiel einfach auf das Jahr 2023. Zwölf Aufführungen sind in März und April geplant. Die Pandemie ist allerdings nicht folgenlos an der Theatergruppe vorbeigegangen.

Vergangenes Jahr habe noch die Pandemie gewütet. Mit so starken Einschränkungen sei ein vernünftiges Passionsspiel einfach nicht möglich gewesen, sagt Peter Strobel. „Wir konnten ja schlecht mit Maske spielen und singen.“ Zudem hätten nur rund 150 Besucher dem Stück in der Sankt-Georgskirche beiwohnen dürfen. Da wäre sicher keine Stimmung aufgekommen, glaubt Strobel, denn normalerweise findet merh als die doppelte Zahl an Zuschauern Platz im Gotteshaus.

„Aus der Pandemie ist jetzt eine Endemie geworden, sodass wir unser Stück durchziehen können“, betont Strobel in freudiger Erregung auf das Frühjahr 2023. Derzeit sei man dabei, den Bühnenbau zu planen. Die Aufbauarbeiten sollen nach dem Dreikönigstag beginnen. Sie dauern etwa sechs Wochen.

In der bekannten Besetzung wie vor der Pandemie wird die Gruppe aber nicht mehr auftreten. Er habe zehn bis zwölf Abgänge verzeichnen müssen, berichtet Strobel. Bei Corona sei einfach mancher faul geworden und bleibe lieber daheim. Das Stück war laut dem Vorsitzenden jedoch niemals in Gefahr. Man besitze immer noch rund 25 Mitglieder, die mitmachten. Dazu kommt der Chor.

Aus den umliegenden Städten und Gemeinden konnten zudem einige neue Mitglieder gewonnen werden. „Auch jüngere“, weiß Strobel. Früher zu Beginn der Spiele waren es ausschließlich Dirgenheimer, die sich der Passion in Theaterform widmeten. Auch Auswärtige, die einst in dem Kirchheimer Teilort lebten, halten dem Verein weiterhin die Treue.

Besonders stolz ist Strobel wieder einmal auf die Musik. Jürgen Schneele und Barbara König sind für den musikalischen Teil von „Nägel für ein Kreuz“ verantwortlich. Die ersten Proben des Passionschors haben auch bereits stattgefunden. Sämtliche Lieder sind selbst geschrieben und komponiert worden.

In dem Stück „Nägel für ein Kreuz“ steht diesmal der Schmied Japhet aus Jerusalem im Mittelpunkt. Der Handwerker erhält vom hohen Rat den Auftrag, vier Nägel zu fertigen. Zunächst weigert er sich, wird dann von seiner Frau dazu gedrängt, den Auftrag anzunehmen. Geschrieben hat das Stück Martin Bernhard.

Die Dirgenheimer Passionsspiele finden regelmäßig im Zwei-Jahres-Takt statt. Insgesamt 15 Stücke wurden bisher aufgeführt. Entstanden ist die Gruppe auf Initiative des früheren Pfarrers Otto Mack. Er habe den Anstoß gegeben, dass in der Gemeinde auch einmal etwas Christliches gespielt wedren sollte, weiß Peter Strobel, nicht immer nur Bauerntheater. Dann habe er Martin Bernhard nach einem entsprechenden Stück gefragt. Der Rest ist Geschichte.

Die Passionsspiele sind weit über die Grenzen Kirchheims hinaus bekannt. Gäste kommen zum Beispiel aus den Landkreisen Donau-Ries, Hohenlohe und Ansbach. Die Stücke seien bisher immer „Selbstläufer“ gewesen, erklärt Strobel, doch Corona habe dafür gesorgt, dass man nun wieder ein Stück weit mehr in die Werbung gehen müsse.

Anders, als bei anderen Passionsspielen, geht es in Dirgenheim nicht immer direkt um die Kreuzigung. „Bei uns dreht es sich häufig um Nebendarsteller“, so Strobel weiter. Das sei eine einmalige Herangehensweise, die es sonst nirgendwo gebe. Jesus komme zwar auch vor, dich im Mittelpunkt stehe diesmal der Schmied.

Diese Besonderheit sorgt dafür, dass immer wieder Passionsspielgruppen aus ganz Deutschland nach Dirgenheim kommen, um sich das neueste Stück anzuschauen. Große Unterstützung erhält die Gruppe auch von Pfarrer Hubert Klimek. Der nehme die Einschränkungen bei den Gottesdiensten, wenn das Stück aufgeführt werde, gerne in Kauf, erläutert Peter Strobel. Die Einnahmen kommen übrigens stets gemeinnützigen Zwecken zugute.