Dirgenheimer Kanäle sollen inspiziert werden

Der Gemeinderat Kirchheim hat das Ingenieurbüro Grimm damit beauftragt, Teilbereiche der Kanäle in Dirgenheim einer TV-Inspektion zu unterziehen.

Bereits bei der Bürgerversammlung im Herbst 2018 wurde das Ergebnis der Kanaluntersuchung Dirgenheim der durch das beauftragte Ingenieurbüro Grimm der Bevölkerung vorgestellt. Diese hat ergeben, dass die Kanäle dem Regelwerk der Technik entsprechen und so die Gemeinde keine Versäumnisse vorgeworfen werden können. Durch die vor rund zehn Jahren vorgenommene Ausdimensionierung des Kanals in der Raiffeisen/Wörthstraße waren die Probleme bis zum Starkregenereignis 2018 behoben worden. Claus-Peter Grimm betonte daher, dass die Bevölkerung eine Eigenvorsorgeverpflichtung habe. So könne zum Beispiel der Einbau einer Rückstauklappe oder anderer Vorrichtungen die Auswirkungen zukünftiger Starkregenereignisse minimieren. In der Bürgerversammlung wurde dennoch vorgetragen, dass der Kanal in der Oberen Straße und der Kirchbergstraße Schäden aufweise. Um hier Planungssicherheit zu haben, da die Befahrung dieses Teilbereichs bereits Jahre zurückliegt, wurde dem Gemeinderat empfohlen, einen Auftrag zu einer TV-Inspektion zu erteilen. Daher soll das Ingenieurbüro Grimm einschlägige Büros mit der TV-Inspektion für verschiedene Teilbereiche in Dirgenheim beauftragen. Der Beschluss erfolgte einstimmig.