Die Rosetti-Festtage beginnen

Am Mittwoch, 30. Mai, beginnen die Rosetti-Festtage im Ries. Bis 3. Juni steht in verschiedenen Konzerten an unterschiedlichen Orten die Musik des Komponisten im Mittelpunkt.

Antonio Rosetti war Komponist und Kapellmeister. Seit Herbst 1773 war er als Diener und Kontrabassist in der Hofkapelle des Fürsten zu Oettingen-Wallerstein, Mozart hatte kurz zuvor vergeblich versucht, in den Dienst des Fürsten zu treten. Er wurde zu einem der beliebtesten Komponisten seiner Zeit. 1785 wurde Rosetti Kapellmeister der Wallersteiner Hofkapelle. An ihn und sein Wirken im Ries erinnern die Rosetti-Festtage.

Auftakt mit Ingolf und Barbara Turban

Zum Auftakt am Mittwoch, 30. Mai, erklingt um 19.30 Uhr im Schloss in Amerdingen die Sonate für Musik von Rosetti, Leclair, Mozart, Egdorf, Martinu und Halvorsen. Es spielen Ingolf Turban, Violine, und Barbara Turban, Violine, Viola. Ingolf Turban ist Solist unter anderem in den Philharmonien von Berlin und München und hat schon mit Dirigenten wie Sergiu Celibidache, Lorin Maazel, Zubin Mehta oder Marcello Viotti gespielt. Barbara Turban hat Violine und Klavier an der Basler Musik-Akademie und in London studiert.

Am Donnerstag, 31. Mai, um 19.30 Uhr sind in der ehemaligen Klosterkirche in Kirchheim Werke von Leopold Hofmann, Jan Antonín Koželuh, Mozart und Rosetti vom Ensemble Becker Psalter und der Musica Obligata auf historischen Instrumenten zu hören. Das Ensemble Becker Psalter führt Vokalmusik in solistischer oder doppelter Besetzung auf. Ein Schwerpunkt ist die erstmalige Wiederaufführung von Werken europäischer Musik zwischen 1500 und 1800. Das Ensemble Musica Obligata wurde 2008 von Studenten der Hochschule für Musik und Theater München gegründet.

Am Freitag, 1. Juni, um 20 Uhr, im Residenzschloss in Oettingen interpretieren Gábor Boldoczki, Trompete, und das Südwestdeutsche Kammerorchester Stücke von Joseph Haydn, Mozart, Neruda, Hummel und Rosetti. Boldoczki hat schon mehrfach den Echo-Klassik-Preis gewonnen. Er musiziert zusammen mit Orchestern wie dem Russischen Nationalorchester und den Wiener Symphonikern.

Laura Verena Incko singt Lieder von Mozart bis Wolf

Am Samstag, 2. Juni, um 11 Uhr, singt Laura Verena Incko, Sopran, in Schloss Reimlingen Lieder von Mozart, Rosetti, Beecke, Hugo Wolf und Claude Debussy. Am Klavier begleitet sie Kilian Sprau. Incko war 2015 Preisträgerin beim Richard-Strauss-Wettbewerb in München. Als Konzertsängerin war sie unter anderem beim Mozartfest Würzburg zu Gast und arbeitete mit der Bachakademie Stuttgart zusammen. 2016/17 debütierte sie bei den Salzburger Pfingstfestspielen als Albina in Rossinis „La donna del Lago“ an der Seite von Cecilia Bartoli.

Ebenfalls am Samstag, 2. Juni, aber um 19.30 Uhr erklingen im Fürstensaal von Schloss Harburg bei Donauwörth Werke von Rosetti, Mozart, Beethoven und Witt. Aufführende sind Andreas Helm, Oboe, Markus Schön, Klarinette, Ulrich Hübner, Horn, Rebecca Mertens, Fagott, und Christoph Hammer, Hammerflügel. Sie musizieren auf historischen Instrumenten.

Am Sonntag, 3. Juni, beginnt um 17 Uhr im Festsaal von Schloss Baldern ein Konzert mit der Sinfonie B-Dur und dem Flötenkonzert G-Dur von Rosetti, der Sinfonie B-Dur von Mozart und „Odelett“ für Flöte und Orchester von Camille Saint-Saëns. Es spielen Magali Mosnier, Flöte, und das Bayerische Kammerorchester unter der Leitung von Johannes Moesus. Das Konzert wird von Deutschlandradio Kultur mitgeschnitten.