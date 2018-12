Der Weihnachtsmarkt des Jägerclubs lockt die Menschen an

Seit über 20 Jahren lädt der Jägerclub am letzten Freitag vor Weihnachten zum Kirchheimer Weihnachtsmarkt. Was mit einem spontanen Treffen der damals noch jugendlichen Gründungsmitglieder des Jägerclubs begann, hat sich zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender Kirchheims entwickelt.

Vom „Stachus“ vor derSparkasse zog Jägerclub weiter in den Hof der Gaststätte „Bretzge“ bis man letztendlich im Schulhof landete. Und wie sich der Standort entwickelte und veränderte, veränderte sich auch das Angebot. So wurden früher neben Speisen und Getränken auch noch selbst Gebasteltes verkauft. Mittlerweile steht ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken im Mittelpunkt. Da ist wohl für jeden Geschmack etwas dabei.

So machten es sich die Besucher am Freitagabend trotz des stürmischen Wetters auch dieses Jahr an den beheizten Stehtischen gemütlich und genossen die besondere Atmosphäre dieses Weihnachtsmarktes. „Aufgrund des stürmischen Wetters haben wir uns morgens noch überlegt, ob wir den Markt nicht ganz absagen sollen“, so einer der Verantwortlichen. Deshalb waren auch keine Schafe da.

Aber auch ohne diese Tiere hatten die Kinder unter dem Schulvordach ihren Spaß. Vor allem weil der Nikolaus vorbeischaute und für jedes Kind ein kleines Geschenk dabei hatte. Dafür bedankten sich die Kinder des katholischen Kindergartens mit einer kleinen Aufführung.

Musikalisch umrahmt wurde der Markt vom Musikverein Kirchheim, an dessen Jugendabteilung dieses Jahr ein Teil der Einnahmen geht. Ob weitere Einrichtung unterstützt werden können, kann erst nach Kassensturz entschieden werden. Aber die Kirchheimer waren wieder sehr spendabel und füllten die Spendenkassen, die anstatt Preislisten an jedem Stand.