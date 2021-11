Bürgermeisterkandidat Stephan Slavik: „Ich mache das für Kirchheim“

Zur Person:

Stephan Slavik (45) studierte Politikwissenschaften an der Universität Duisburg, bildete sich im qualitätspädagogischen Bereich weiter und fasste später beruflich Fuß im Anlagenbau und Projektierungsbereich. Heute ist er Leiter der Qualitätssicherung bei der Ebert-Hera-Esser-Gruppe, hier verantwortlich für die Beneluxstaaten. Slavik ist verheiratet, hat zwei Söhne, zwei und neun Jahre alt. Er wuchs in Kirchheim auf und kehrte vor etwa zehn Jahren in seine Heimatgemeinde zurück.