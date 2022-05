Besonders der Bürgermeister hegt Vorfreude auf Kirchheimer Freilichtspiele

Kirchheims Bürgermeister Daniel Atalay freut sich, dass das kulturelle Leben in seiner Gemeinde nach der Pandemie wieder einen Neustart erlebt. Bseonders neugierig ist er auf die Freilichtspiele im ehemaligen Kloster, die er bisher noch nicht erlebt hat. Über die Bedeutung der Freilichtspiele für die Gemeinde sprach er mit Katharina Carle im Interview.

Zwei Jahre gab es aufgrund der Pandemie keine Freilichtspiele. Wie sehr freuen sie sich, dass diese wieder stattfinden können?

„Ich freu’ mich riesig, insbesondere für die Leute und die Initiatoren, die dahinterstehen. Und natürlich darüber, dass wir im kulturellen Leben wieder einen Neustart haben, wo die Leute zusammenkommen. Die ganze Dorfgemeinschaft ist eingebunden und ich hoffe, dass es dann bei gutem Wetter stattfinden kann.“

Was macht für Sie den Reiz der Freilichtspiele aus?

Ich bin erst frisch im Amt und war noch nie dabei. Ich lass es mal auf mich zukommen. Von meinem Gefühl her ist man bedacht, alle Seiten miteinzubeziehen. Schön ist, dass die Vereine und Gruppierungen auch mitgenommen werden, die sich dann in den Verkauf von Essen und Getränken in den Pausen einbringen können. Bei den Schauspielern ist man auch darauf bedacht, viele Akteure einzubinden, die dann tatsächlich auf der Bühne stehen.

Das Kloster wird zurzeit als Unterkunft für Geflüchtete genutzt. Gibt es auch Pläne, diese in die Freilichtspiele mit einzubeziehen?

Auf jeden Fall. Hier soll niemand separiert werden, sondern im besten Falle binden wir sie mit ein. Die Freilichtspiele sind auch Teil eines größeren Ganzen. Es soll über den ganzen Sommer hinweg, initiiert durch die katholische Kirchengemeinde, verschiedene Veranstaltungen geben, die zurzeit in Planung sind. Und da ist es auf jeden Fall vorgesehen, auch die Menschen einzubeziehen, die dann dort leben.

Es sind ihre ersten Freilichtspiele als Bürgermeister. Werden Sie ihren Einstand denn auch künstlerisch feiern?

Ich bin sehr froh, dass ich dazu eingeladen wurde, und kann das mit einem klaren Ja beantworten. Ich werde eine kleine Nebenrolle haben.