Benzenzimmern bekommt neue Bauplätze

Einstimmig hat der Kirchheimer Gemeinderat der Erweiterung des Bebauungsplans Gumpen zugestimmt. Damit, freut sich Ortsvorsteherin Ilse Weber, sei der große Nachfragedruck etwas gemildert und Benzenzimmern könne jungen Familien Bauplätze anbieten.

Eine Änderung gibt es nach der Auslegung. Die Gemeinde wollte mit einer im südlichen Bereich geplanten Grünfläche die angrenzenden Grundstücke von möglichen Erschließungskosten entlasten.

Dies ist nach Ansicht des Landratsamts so nicht möglich, weshalb diese Grünfläche jetzt gestrichen wurde. Wie hier weiter vorgegangen werden soll, ist noch zu beraten. Durch den Biberlehrpfad hat die Gemeinde genügend Ökopunkte, um diese Maßnahme auszugleichen. In Jagstheim wird immer wieder über den Ausbau eines unbefestigten Feldwegs sowie über das Oberflächenwasser nach Starkregen diskutiert, weil nicht ganz klar ist, wer für die Befestigung zuständig ist. Nun hat ein Landwirt zur Selbsthilfe gegriffen und einen Teil des Wegs mit kaputten Dachziegeln befestigt.

Risse in der neu asphaltierten L 1060

Bei einem Vor-Ort-Termin machten sich die Gemeinderäte ein Bild von den Gegebenheiten und fanden nichts auszusetzen, außer dass der Landwirt vielleicht hätte fragen können. Bei der Besichtigung zeigte sich auch, dass die erst vor kurzem asphaltierte L 1060 am Ortseingang mehrere Längsrisse hat. Die Entwicklung soll beobachtet werden.

Der Treffpunkt für Senioren im ersten Stock der ehemaligen Schule in Benzenzimmern ist nicht mehr für alle Gäste gut zu erreichen. Deshalb wurde angeregt, einen Treppenlift einzubauen, um einen barrierefreien Zugang zu schaffen. Die Finanzierung ist durch Spenden der örtlichen Vereine und einer Privatperson gesichert. Die laufenden Kosten für die Wartung betragen 150 Euro pro Jahr und müssten von der Gemeinde getragen werden. Der Gemeinderat stimmte einstimmig zu. Im Rahmen der Rieser Kulturtage wird am kommenden Sonntag um 14 Uhr der Baumlehrpfad in Benzenzimmern eingeweiht. Dieser wurde mit großem ehrenamtlichem Engagement eingerichtet und schließt sich unmittelbar an den Biberlehrpfad an.

Weil es zuletzt immer wieder Schäden gegeben hat, sollen die Erschließungsstraßen im Baugebiet Kleines Feldle vor Ablauf der Gewährleistungsfrist nochmals vom Planungsbüro Gansloser geprüft werden. Die zu erwartenden Kosten werden auf 1000 Euro geschätzt. Der Gemeinderat stimmte zu.

Eichenprozessionsspinner wird teils aus der Luft bekämpft

Bürgermeister Willi Feige informierte darüber, dass die Gemeinde eine Fachfirma zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners beauftragen wird. Privatpersonen können sich anschließen. Die fürstliche Forstverwaltung Wallerstein wird den Schädling aus der Luft bekämpfen. Davon betroffen sind Waldstücke bei Jagstheim, Osterholz und Wössingen. Die Termine werden bekannt gegeben, an diesen Tagen sollten die Gebiete gemieden werden.