Die EnBW-ODR Ellwangen möchte im Kirchheimer Teilort Benzenzimmern eine E-Ladestation aufstellen. Die Gemeinde Kirchheim würde hierfür den Platz zur Verfügung stellen. Die Ladestation wäre Teil der geplanten Dorfplatzgestaltung in Benzenzimmern.

Die Gemeinde Kirchheim plant ab April 2019 die Ortsdurchfahrt von Benzenzimmern zu sanieren und gleichzeitig auch den Dorfplatz neu zu gestalten. Nun hat die EnBW-ODR Interesse an der Errichtung einer E-Tankstelle in Benzenzimmern gezeigt. „Ideal wäre ein Standort entlang der Ortsdurchfahrt Benzenzimmern im Zuge der L1060“, meint Lorenz Eitzenhöfer von der EnBW-ODR.

Warum gerade Benzenzimmern als Standort einer neuen E-Ladestation geeignet wäre, kann Eitzenhöfer schnell beantworten. „Bei unserer Standortwahl berücksichtigen wir immer auch die nächstgelegenen, bestehenden Standort in der Umgebung. In einem Umkreis von zehn Kilometern sollte nach unserer Planung der Fahrer eines Elektroautos im Idealfall immer eine Ladestation vorfinden“, sagt Eitzenhöfer.

Im konkreten Falle wäre dies Benzenzimmer. Aber auch die Hauptgemeinde Kirchheim hat Interesse an einer E-Ladestation, zum Beispiel im Umfeld des Rathauses. Dieser Wunschstandort allerdings fällt durch das Raster der EnBW. „Hier müsste die Gemeinde den Standort selbst finanzieren“, weiß Bürgermeister Willi Feige. Die Kosten für eine solche Ladesäule liegen aber bei rund 12 000 Euro. Bevor also in ein solches Vorhaben in Kirchheim investiert wird, will die Verwaltung die Akzeptanz der neuen Ladesäule in Benzenzimmern abwarten.

Die Kosten für die Errichtung dort übernimmt die EnBW-ODR in vollem Umfang. Aktuell hat die Verwaltung auch einen Zuschussbescheid zu Gestaltung des Dorfplatzes in Benzenzimmern in Höhe von 62 750 Euro erhalten.