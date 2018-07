Am Samstagnachmittag hat über Kirchheim ein Gewitter mit Starkregen und heftigen Windböen getobt. Ein 57-Jähriger hat deshalb die Kontrolle über sein Motorrad verloren. Er fiel mit der Maschine um und rutschte gegen ein entgegenkommendes Auto. Der Motorradfahrer musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.