Am vergangenen Freitagvormittag ist ein 38-jähriger Bauarbeiter in einem Wohnhaus-Rohbau durch eine nicht ausreichend gesicherte Treppenaussparung in einer Betondecke ungefähr drei Meter in die Tiefe gefallen und auf einen darunterliegen Betonboden geprallt. Er wurde danach vom Rettungsdienst mit Hüft- und Rückenverletzungen ins Krankenhaus Nördlingen eingeliefert.

Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts Genaueres bekannt. Wie in solchen Fällen üblich wird von der Polizei die Bau-Berufsgenossenschaft informiert.