Aus: Das Altenpflegeheim in Kirchheim schließt

Die Nachricht kam für alle Betroffenen in Kirchheim überraschend. Die Gespräche zwischen dem einzigen potenziellen Investor, der Anderson Holding AG aus Berlin, und der katholischen Kirchenverwaltung in Ellwangen sind gescheitert. Daraufhin ordnete der Stuttgarter Insolvenzverwalter Dr. Helmut Hemmerling die geordnete Schließung des Altenpflegeheims in Kirchheim/Ries an.

Es gibt keine Möglichkeit mehr

„Es gibt keine Möglichkeit mehr, das Altenpflegeheim in Kirchheim an einen Investor zu veräußern, weil es keinen Investor mehr gibt. Und ich kann natürlich in einer Insolvenz das Altenheim nicht uferlos weiterführen. Da muss ja irgendeine Perspektive her. Zum Zweiten, habe ich das Problem, dass mir die komplette Pflegedienstleitung gekündigt hat. Und damit kann ich auch auf der medizinischen Versorgungsseite keine Sicherheit mehr gewährleisten“, erklärt Hemmerling die derzeitige Sachlage.

Wer letztendlich die Schuld am Aus für das Altenpflegeheim in Kirchheim trägt, darüber scheiden sich die Meinungen. Während der Investor klare Versäumnisse auf Seiten der katholischen Kirche sieht, wehrt sich diese und weist alle Vorwürfe weit von sich.

„Die jetzige Situation ist mehr als bedauerlich“, zeigt sich ein ebenfalls überraschter Bürgermeister Willi Feige. Noch Wochen zuvor standen alle Lichter zur Fortführung des Betriebs im Altenpflegeheim auf Grün. Heute bleibt da nur noch der Frust übrig. „Ob da noch was zu kitten ist, aufgrund der gegenseitig erhobenen Vorwürfe, ist nicht abzusehen. Einen Versuch wäre es zumindest wert“, so Feige auch im Hinblick auf die derzeitige Verfassung der Heimbewohner. Die, die das ganze Dilemma um ihre Bleibe am eigenen Leibe zu spüren bekommen, zeigen sich tief betroffen. „Wir beobachten gerade, dass sehr viel untereinander gesprochen wird. Ehrlich gesagt: Viele haben sich bei uns sauwohl gefühlt“, bedauert Heimleiter Karl Hampp die Entwicklung in Sachen Altenpflegeheim. Jetzt muss Hampp schweren Herzens das Gespräch mit den Heimbewohnern und ihren Angehörigen suchen. Eine neue Bleibe für die Betroffenen muss gefunden werden.

Viele freie Pflegekapazitäten

Dabei kommen den Heimbewohnern die derzeitige Situation der überraschend vielen freien Pflegekapazitäten in unserer Region entgegen. Heimleiter Wolfgang Wagner vom Senioren-Pflegeheim „Ipf-Hof“ in Bopfingen konnte unserer Zeitung gegenüber bestätigen, dass sie konkret eine Person aus Kirchheim sofort übernehmen werden. Weitere stünden auf einer Warteliste.

Eine Stellungnahme vonseiten des Katholischen Verwaltungszentrums in Ellwangen konnte aufgrund der Abwesenheit der dortigen Verantwortlichen nicht eingeholt werden.