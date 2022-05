Andreas Buchstab ist neuer Oberschützenmeister

Im Schützenhaus in Dirgenheim hat die Jahreshauptversammlung des Schützenvereins 66 Dirgenheim stattgefunden. Oberschützenmeister Stefan Strobel berichtete im Festsaal des Vereinsheims vor zahlreichen Besucher vom vergangenen Vereinsjahr.

Der 2021 neu gewählte Jugendleiter Johannes Schnele konnte von einer erfreulichen Entwicklung im Bereich der Jugendarbeit berichten. Nachdem bis 2021 das Amt des Jugendleiters mehrere Jahre lang vakant und die Jugendarbeit nur entsprechend eingeschränkt möglich war, hat es Johannes Schnele innerhalb seines ersten Jahres geschafft, einen soliden Kern an Jugendlichen für das Vereinsleben zu begeistern. Er berichtete von regelmäßig stattfindenden Jugendtrainings und mehreren Veranstaltungen, wie etwa Weihnachtsfeier und Faschingsparty, die seiner Ansicht nach neben dem eigentlichen Sport ebenso zum Leben der Vereinsjugend gehören.

Oberschützenmeister Stefan Strobel trat nach acht Jahren Amtszeit nicht mehr zur Wahl an. Auf ihn folgt nun Andreas Buchstab in das Amt des Vorsitzenden. Buchstab war bisher als Sportwart für den Verein tätig.

Auch der dritte Vorstand Lothar Holzinger ließ sich nicht mehr zur Wahl austellen. Daniel Bihr, der bisher als Beisitzer in der Vorstandschaft tätig war, übernimmt das Amt. Die dadurch freigewordene Position des Beisitzers wird von Christian Müller gefüllt.

Einzig die Stelle des Sportwarts konnte in der Sitzung nicht besetzt werden. Der neue Oberschützenmeister Buchstab will dieses Amt in Personalunion fortführen, bis ein neuer Kandidat gefunden ist.

Der scheidende Oberschützenmeister Strobel bedankte sich für die Unterstützung, die ihm in den vergangenen acht Jahren zu Teil geworden ist. Er wünschte der neuen Vorstandschaft ein glückliches Händchen und versprach, dem Verein auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.