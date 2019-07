9-jähriger Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Schürfwunden an Armen und Beinen hat sich ein 9-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag zugezogen. Gegen 14.15 Uhr befuhr eine 46-Jährige mit ihrem Pkw die Straße Auf dem Wört, als der Junge von rechts mit seinem Fahrrad angefahren kam. Am Gehweg wollte der Bub wohl bremsen, rutschte dabei aber ab und fuhr direkt auf die Fahrbahn.

Obwohl die Autofahrerin noch nach links auswich, konnte sie die Kollision nicht verhindern. Der 9-Jährige prallte mit dem Rad gegen die hintere Seite des Pkw und stürze zu Boden. Er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht und behandelt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 600 Euro beziffert.