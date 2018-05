53 Jugendliche beim Fußball-Trainingscamp in Kirchheim

Zum zweiten Mal haben die SG Kirchheim/Trochtelfingen und die SG Ries ihr gemeinsames Fußballtrainingslager veranstaltet. In vielen Trainingseinheiten und Spielen haben insgesamt 53 Nachwuchskicker Tricks, Kniffe und Spielzüge gelernt.

Mit dem gebürtigen Kirchheimer Michael Schindele vom SSV Ulm war auch ein gestandener Fußballprofi unter den Trainern. „Für mich ist es selbstverständlich, dass ich meinen Heimatverein unterstütze. Zumal ich eh, so oft es geht, hier auf dem Sportplatz die Spiele unserer Mannschaften anschaue. Daher kennen mich die meisten der Kinder eh schon“, begründet er lachend sein Engagement. Aber auch Spielerinnen der Kirchheimer Meistermannschaft, die letzte Woche den Aufstieg in die Regionenliga feiern konnte, und Spieler der aktiven ersten Mannschaft unterstützten die Jugendtrainer bei ihrer Arbeit.

„Dieser Zusammenhalt im Verein ist schon bemerkenswert“, freut sich Organisator Thomas Grosser. „Da helfen alle zusammen: Spieler, Trainer, die Eltern und örtliche Betriebe. Daher möchte ich mich bei allen bedanken, auch beim Landgasthof „Kreuz“ in Dirgenheim und der Bäckerei Moll, die uns ein Mittagessen gesponsert haben.“ Nebenbei betreibt man beim Trainingslager auch aktive Integrationsarbeit. So sind sechs der teilnehmenden Kinder in Kriegsgebieten geboren und genießen es sichtlich, unbeschwert mit gleichaltrigen Kindern zu spielen.