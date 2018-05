1,5 Millionen Euro für Kirchheims Wegenetz

Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU) hat am Mittwoch der Gemeinde Kirchheim am Ries einen weiteren Besuch abgestattet, um sich ein Bild von der laufenden Flurneuordnung zu machen. Im Gepäck hatte die Politikerin einen wieder Bewilligungsbescheid über 1,5 Millionen Euro für die Teilnehmergemeinschaft der Flurneuordnung.

In der Flurneuordnung Kirchheim am Ries werden mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt rund drei Millionen Euro Wegebaumaßnahmen und Maßnahmen für den Naturschutz und die Landschaftspflege unterstützt. Im Jahr 2017 wurde bereits mit dem Ausbau des ersten Bauabschnitts im nördlichen und östlichen Verfahrensgebiet begonnen. Mit dem neuen zweiten Bewilligungsbescheid über rund 1,5 Millionen Euro soll das abschließende Bauprogramm im südlichen und westlichen Bereich ermöglicht werden.

Ziel des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz sei es, die ländlichen Regionen durch eine aktive und vorausschauende Strukturpolitik zu stärken, unterstrich die CDU-Staatssekretärin bei ihrer Stippvisite in Kirchheim. „Kurze Wege und eine schnelle effektive Bearbeitung der Äcker und Wiesen sind essentiell, um am Markt bestehen zu können“, führte Gurr-Hirsch in diesem Zuge aus. Daher komme dem Ausbau des Wege- und Gewässernetzes besondere Bedeutung zu. So würden in Kirchheim 27 Kilometer neue Wege angelegt und 22 Kilometer Wege rekultiviert. Allein für diesen Ausbau des Wegenetzes werden rund 2,3 Millionen Euro in die Hand genommen.

Viel Lob für das gute Miteinander in Kirchheim

Ein weiterer Schwerpunkt im Rahmen der Kirchheimer Flurneuordnung sei außerdem der Schutz des Bodens vor Erosion. Um einer Erosion effektiv entgegenzuwirken, sei es nötig, Felder hangparallel zu bewirtschaften. Dafür brauche es entsprechende Trassen. Weitere Maßnahmen seien die Anlage von Gewässerschutzstreifen und Schafstriebwege, der Schutz von Ackerwildkräutern, die Entwicklung von Heideflächen sowie eine Biotopvernetzung.

Wie Gurr-Hirsch bei ihrem Besuch verdeutlichte, investiere das Land für das Verfahren in Kirchheim erhebliche Mittel. Tatsächlich stünden im aktuellen Landeshaushalt nur elf Millionen Euro für Flurneuordnungen zur Verfügung, davon gingen drei Millionen nach Kirchheim. „Das ist schon was Besonderes“, befand die CDU-Politikerin, die außerdem den guten, vertrauensvollen Umgang der Akteure Vorort lobte. Das Flurneuordnungsverfahren in Kirchheim laufe vorbildlich ab.

Auch die erste Landesbeamtin Gabriele Seefried lobte das gute Miteinander aller Akteure und bedankte sich bei der Landesregierung für die Förderung des ländlichen Raumes. „Der Ostalbkreis profitiert seit vielen Jahren von der Förderung.“ So seien in 14 Flurneuordnungsverfahren insgesamt 43 Millionen Euro verbaut worden, von denen 31 Millionen Euro Fördergelder waren. Dank einer „weitsichtigen Politik“ sei der ländliche Raum in Baden-Württemberg so stark wie sonst in keinem anderen Bundesland. Dank des ganzheitlichen Grundansatzes leisten die Verfahren einen wichtigen Beitrag zum Natur- und Landschaftsschutz und würden positive Effekte in den Gemeinden auslösen.

Der Vorsitzende der Teilnehmergemeinschaft Stefan Baumgartner lobte ebenfalls die gute und reibungslose Zusammenarbeit.

Bürgermeister Willi Feige thematisierte die große Akzeptanz, die die Bevölkerung der Flurneuordnung entgegenbringe und die guten Beziehungen der Beteiligten untereinander. Die rund 3.8 Millionen Euro teure Maßnahme, die vom Land mit 80 Prozent gefördert werde würde den hohen Stellenwert der dem ländlichen Raum entgegengebracht wird, unterstreichen. Dies würde die Bürger zu mehr ehrenamtlichen Engagement animieren.

Feige: Strukturschwache Gemeinden brauchen Förderung

Als Beispiel nannte er die 2017 durchgeführte Aktion „Natur nah dran“, den neu eingeweihten Baumlehrpfad oder den Biberweg. Dennoch könnten strukturschwache Gemeinden wie Kirchheim nur durch Förderprogramme konkurrenzfähig bleiben.

Nachhaltig beeindruckt zeigte sich Friedlinde Gurr-Hirsch bei ihrem Besuch am Mittwoch übrigens auch noch vom Kirchheimer Maibaum, den Willi Feige als Beispiel für das große ehrenamtliche Engagement in Kirchheim anführte.