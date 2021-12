Zwei altgediente Bürgermeister nehmen den Hut

In Unterschneidheim und in Jagstzell mussten 2021 neue Bürgermeister gewählt werden.

In Unterschneidheim hatte Nikolaus Ebert Ende 2020 vollkommen überraschend seinen vorzeitigen Rückzug vom Amt erklärt. Nach 20 Jahren als Bürgermeister der Gemeinde Unterschneidheim wechselte Ebert im Sommer dieses Jahres auf eigenen Wunsch in den Vorstand der Kreisbau in Aalen. Zu seinem Nachfolger wählten die Unterschneidheimer Johannes Joas. Auf den 31-jährigen Grünen-Politiker entfielen bei der Wahl im April 65,05 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat Jan-Eric Bauer bekam 33,42 Prozent, der umstrittene Dauerkandidat Samuel Johannes Speitelsbach aus Ravensburg erhielt vernachlässigbare 0,22 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei beachtlichen 71,29 Prozent.

Auch in Jagstzell muss man sich an einen neuen Bürgermeister gewöhnen. Hier hatte Amtsinhaber Raimund Müller Anfang des Jahres 2021 erklärt, dass er nach 24 Jahren im Amt nicht noch einmal zur Wahl antreten wird. Die Jagstzeller Bürgerschaft hatte darauf hin eine groß angelegte Werbekampagne mit dem Titel „Jagstzell sucht“ initiiert, um einen geeigneten Nachfolger für Müller zu finden.

Am Ende machte der 30-Jährige Patrick Peukert das Rennen. Dr Banker konnte sich knapp gegen seine Mitbewerberin, die 43-jährige Verwaltungsfachwirtin Monika Rettenmeier, durchsetzen. Auf Peukert entfielen 51,2 Prozent der abgegebenen Stimmen, auf Rettenmeier 47,5 Prozent. Auch in Jagstzell war der umstrittene Dauerkandidat Samuel Speitelsbach angetreten. Er spielte aber auch hier keine Rolle. Für ihn votierten lediglich 0,7 Prozent der Wähler. Archivfotos: Fink