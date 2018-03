Werbeschild prallte gegen Auto

Ein Werbeschild hat ein 60 Jahre alter Autofahrer am Mittwochnachmittag mit seinem Auto transportiert und nicht ausreichend gesichert. Als er um 12:12 Uhr die B 290 von Jagstzell in Richtung Randenweiler befuhr, verlor er das Schild, woraufhin dieses mit den angebrachten Metallstangen gegen ein nachfolgendes Auto einer 63-Jährigen prallten und in der Fahrzeugfront stecken blieben. An dem Auto war ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt.