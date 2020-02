Wenn Traditionen enden - Das Wilde Heer macht Schluss

Das Wilde Heer aus Jagstzell lädt am Samstag 8. Februar, ab 18.30 Uhr zum Narrengottesdienst in die Sankt-Vitus-Kirche ein. Mitgestaltet wird der Gottesdienst vom Wilden Heer und den Schollaklopfern aus Tannhausen. Die gereimte Predigt wird Pfarrer Martin Danner halten. Im Anschluss an den Gottesdienst, gegen 19.30 Uhr, erfolgt dann das Schdorra-Stupfa auf dem Rathausplatz. Das Event ist bewirtet. Die Schollaklopfer werden dem närrischen Volk musikalisch einheizen. Auch die mobile Disco High Life wird vor Ort sein. Am Montag, 24. Februar, steigt dann der Rathaussturm. Hier wird um 19 Uhr zum Angriff auf den Amtssitz von Bürgermeister Raimund Müller geblasen.