„Weitere Rückschläge für Putin“: Kiesewetter informiert über Ukraine-Krieg

Der CDU Ortsverband hatte jüngst zur Hauptversammlung und zum Bürgerdialog mit Roderich Kiesewetter eingeladen. Die Versammlung stand im Zeichen von Wahlen und der Ehrung langjähriger CDU-Mitglieder.

Der Ortsvorsitzende Wolfgang Kling begrüßte insbesondere Bürgermeister Patrick Peukert und den Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter. Beim Bericht des Vorstands wurden die einzelnen Tätigkeiten des Ortsverbands dargestellt. Besonders wurde die Wahlkampfveranstaltung auf dem Winterberg mit der Unterstützung von High-Life hervorgehoben.

Beim Bürgerdialog ging Roderich auf die aktuelle Situation im Land ein. Man solle die Kraftwerke, die noch in Betrieb seien nicht vom Netz nehmen und gleichzeitig die erneuerbaren Energien stark fördern. Die Corona-Krise habe gezeigt, dass man einen sehr ernst zu nehmenden Pflegenotstand habe. Und jetzt rücke der Krieg in den Mittelpunkt, so Kiesewetter.

Als ehemaliger Oberst beschrieb der Bundestagsabgeordnete die Lage in der Ukraine sehr genau. Das Leid, das die Ukrainer ertragen müssten, könne man in Worte nicht fassen. Sieben Millionen Ukrainer hätten Ihr Land verlassen und nochmals sieben Millionen seien im Innern des Landes auf der Flucht. 20 Prozent des Landes seien momentan in russischer Hand, führte Kiesewetter aus. Putin habe noch nie mit der Tatsache umgehen können, dass nach 1990 die Sowjetunion zerfallen sei. „Und jetzt will er das Rad wieder zurückdrehen, und da ist ihm jedes Mittel recht“, ergänzte Kiesewetter. „Der Machtmensch Putin ist Autokrat und zugleich Kapitalist. Er schreckt auch vor politischem Morden an anders Denkenden nicht zurück. In so einem grausamen Handeln schwindet die Versöhnungsbereitschaft.“

Roderich Kiesewetter mahnte nochmals, dass die Unterstützung solange aufrechterhalten werden muss, bis Russland zu Waffenstillstandsverhandlungen einwilligt. Der Preis dafür könne sehr hoch sein.

Bei der Diskussion wurde gefragt, wann die Waffenlieferungen an die Ukraine die rote Linie für Russland überschreiten. Der jetzige Stand der Regierung sei, keine schweren Waffen zu liefern, so Kieswetter.

Roderich Kiesewetter schätzt, dass das System Putin noch zwei Jahre halten wird. Es würden für Putin noch weitere Rückschläge kommen, was jeder nur hoffen könne. Beim Einsatz von Atomwaffen würde Putin den Rückhalt von China und den afrikanischen Länder verlieren und somit schwinde seine Macht, sagte Kiesewetter abschließend.

Zudem wurde die gesamte Vorstandschaft gewählt. Wolfgang Kling wurde als Vorstand bestätigt, neuer Stellvertreter wurde Matthias Moser. Geehrt wurden Anton Berger und Josef Engelhard für 50 Jahre Mitgliedschaft. Vorstand Wolfgang Kling und Roderich Kiesewetter erwähnten , dass es nicht selbstverständlich sei, einer Partei so lange die Treue zu halten. Die beiden Jubilare bekamen eine Urkunde mit Weinpräsent überreicht.