Wasserenthärtungsanlage ist in Betrieb

Schweighausen (ij) - Anfang März ist die Enthärtungsanlage im Wasserwerk Schweighausen in Betrieb genommen worden. Darauf hat der Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) jetzt in einer Pressemitteilung hingewiesen.

Wie die NOW mitteilt, erhalten die Einwohner von Jagstzell, Rosenberg, Frankenhardt und der Stadt Crailsheim damit un Trinkwasser mit einer Wasserhärte von ca. 13 deutscher Härte, was einem mittleren Härtebereich mittel. Durch die Verwendung des weicheren Wassers sollten die Einwohner ihre Haushaltsgeräte und den Einsatz von Wasch-, Reinigungs- und Entkalkungsmittel auf den neuen Härtegrad anpassen.

Im Wasserwerk Schweighausen werden jährlich rund 1,8 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aufbereitet. Das Rohwasser stammt aus 20 Quellen und elf Tiefbrunnen, die sich in den beiden Quellgebieten Orrottal und Fischbachtal befinden. Aufgrund der geologischen Lage der Quellgebiete hatte das dort gewonnene Wasser in der Vergangenheit eine Wasserhärte von rund 18 °dH (Härtebereich hart).

Mitte 2014 wurde eine engere Zusammenarbeit zwischen der NOW und ihrem Verbandsmitglied, dem Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe vereinbart. Seitdem betreut die NOW die Wassergewinnungsanlagen der Jagstgruppe, zudem auch das Wasserwerk Schweighausen gehört. Die Kooperationsvereinbarung der beiden Zweckverbände sieht vor, dass im Wasserwerk Schweighausen die Wasseraufbereitungsanlage modernisiert und mit einer zusätzlichen Enthärtungsanlage ausgestattet wird.

Baukosten von rund 5,6 Millionen Euro

Der für die Enthärtungsanlage notwendige Anbau wurde 2016 errichtet. Die neue Kessel für die Anlage wurden im Juli 2016 geliefert. Die Arbeiten am Dach und der Außenfassade fanden im Herbst und Winter 2016 statt. Nach Fertigstellung der notwendigen elektrotechnischen und hydraulischen (Umbau-)Arbeiten begann Ende 2017 der Probebetrieb der Enthärtungsanlage. Seit Anfang März 2018 wird nun weicheres Wasser an die angeschlossenen Gemeinden abgegeben.

Die Enthärtung erfolgt mit einer Ionenaustauscher-Anlage im sogenannte Carix-Verfahren. Die Anlage besteht aus mehreren, mit Harzgranulat gefüllten Kesseln, mit der die Härtebildner Calcium und Magnesium aus dem Rohwasser teilweise zurückgehalten werden. „Statt mit Chemikalien erfolgt die Regeneration der Ionenaustauscher bei diesem Verfahren umweltfreundlicher durch eine CO2-gesättigte Lösung, die das Harz wieder in seinen ursprünglichen Ausgangszustand versetzt“, erklärt Geschäftsführer Dr. Jochen Damm. Da das Land die Kosten für eine Enthärtungsanlage nicht fördert, übernimmt die NOW die Kosten für die Anlage und den notwendigen Gebäudeanbau in Höhe von rund 5,6 Millionen Euro zu 100 Prozent.

„Ich freue mich, dass mit der Fertigstellung der Enthärtungsanlage die Mitgliedsgemeinden der Jagstgruppe jetzt weicheres Trinkwasser erhalten. Dass sämtliche Baumaßnahmen im laufenden Betrieb des Wasserwerks erfolgten, war eine große Herausforderung für die Planer und beteiligten Unternehmen“, befand der Jagstzeller Bürgermeister Raimund Müller bei einer Begehung der Anlage. Müller ist gleichzeitig auch Verbandsvorsitzender der Jagstgruppe.