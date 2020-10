Vollsperrung in Jagstzell: Weite Umwege für Autofahrer

Die Bahnunterführung im Zuge der Mühlstraße (B290) in Jagstzell wird aufgrund der Beseitigung von Anfahrschäden von heute bis Freitag, 9. Oktober, jeweils in der Zeit von 22 bis 6 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Autofahrer müssen wegen dieser Maßnahme eine weiträumige Umfahrung in Kauf nehmen, da zurzeit auch noch die Ortsdurchfahrt von Unterknausen für den Verkehr gesperrt ist.

Die Umleitung geht deshalb von Ellwangen kommend über die L1060 – Rosenberg – K3323 Rosenberg-Hummelsweiler – K2671 – Sandhof – K2638 – Randenweiler sowie in umgekehrter Fahrtrichtung.