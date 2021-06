Auf der B290 in Fahrtrichtung Ellwangen ist am Montag ein 34-jähriger Autofahrer gegen 17.50 Uhr in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt, von der sein Fahrzeug anschließend wieder auf die Straße zurückgewiesen wurde. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. An Auto und Leitplanke entstand erheblicher Sachschaden.