Überraschungsbesuch des Nikolaus bei der Schützengilde Jagstzell

- Mit drei Tagen Verspätung fand der Nikolaus den Weg ins Schützenhaus der Schützengilde Jagstzell. Diese Aktion wurde kurzfristig durch die Eltern der Krabbelgruppe Jagstzell ins Leben gerufen und stieß auf Anhieb auf großes Interesse.

Als würdige Kulisse diente der große Weihnachtsbaum vor dem Schützenhaus, welcher wie jedes Jahr so auch in diesem wieder prächtig von engagierten Mitgliedern der Schützengilde geschmückt war. Anfangs machte sich große Aufregung breit, als der Heilige Mann vor dem Schützenhaus direkt neben dem prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum seinen Auftritt hatte.

So stand der heilige Mann vielen erwartungsvollen Blicken von Klein und Groß gegenüber als er mit seinem dicken Buch und dem Überraschungssack ankam. Aus dem Überraschungssack gab es zahlreiche Leckereien. Dabei konnte man den Respekt der Kleinen genau beobachten - kein Kind wollte dem hohem Besuch zu nahe kommen – und gedrängelt wurde auch nicht.

Es war insgesamt ein sehr schönes Erlebnis, nicht nur für die kleinen Gäste. Dieses Ereignis hat auch einen bleibenden positiven Eindruck bei allen Schützinnen und Schützen hinterlassen. Damit wird wohl eine neue Tradition begründet, denn der Besuch des Nikolaus bei den Jagstzeller Schützen wird mit Sicherheit nicht der Letzte gewesen sein.

Die Schützengilde dankte in diesem Zusammenhang Pfarrer Golla für seine Bereitschaft, Jung und Alt in unserer Dorfgemeinschaft hiermit in dieser schwierigen Zeit zusammengeführt zu haben. Dass das Schützenhaus für dieses unvergessliche Adventserlebnis eine Kulisse bieten durfte, ehrt alle Schützinnen und Schützen natürlich besonders.