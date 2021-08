Thomas Wiedemann gewinnt Großen Preis in Jagstzell

Beim Jagstzeller Reitturnier hat Thomas Wiedemann von den Pferdefreunden Saurach den Großen Preis von Jagstzell vor Edwin Schmuck vom RSZ Babenhausen gewonnen. Zahlreiche Reiter und Reiterinnen des gastgebenden Reit- und Fahrvereins Jagstzell Vereins konnten Prüfungen für sich entscheiden oder sich platzieren.

Vera Breidenbach mit Fräulein Frisbee konnte am ersten Tag des Turniers die erste Dressurprüfung für sich entscheiden. Die Dressurprüfung der Klasse A gewann die Jagstzeller Reiterin Sophie Rettenmeier mit ihrer erst vierjährigen Stute Chepetta von Chubakko. Den Dressurwettbewerb der Klasse E gewann Luisa Rees mit Sir Smart. Hier konnten sich auch Felicitas Meles und Marie Rettenmeier vom RFV Jagstzell platzieren. Die Dressurprüfungen der Klasse L und M waren ebenso stark besetzt und wurden von Felicitas Binder mit Lennon sowie Sandy Kühnle mit Ain’t He Awesome gewonnen.

Die noch jüngeren Reiterinnen und Reiter konnten parallel in der Reithalle ihre Prüfungen absolvieren. Im Reiterwettbewerb gewannen die Jagstzeller Reiterinnen Lina Rettenmeier mit Calypso und Emma Schips mit Gipsy. Romy Schips vom Jagstzeller Verein erreichte zweimal mit ihrem Pferd Dropsy den zweiten Rang.

Junge Pferde konnten sich auszeichnen

Tags darauf stand der Springsport im Mittelpunkt. Schon immer hat der Veranstalter darauf Wert gelegt, den Teilnehmern auch Startmöglichkeiten für ihre noch jungen Pferde zu ermöglichen. So waren fünf Springpferdeprüfungen für vier- bis sechsjährige jährige Pferde im Programm. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Qualifikation der PSA-Tour für vierjährige Pferde ausgetragen. Diese konnte Thomas Maier mit Chow M vor Hanna Borst mit Peri M und Katharina Lehr mit Calista, beide vom gastgebenden Verein, gewinnen.

Während Klaus-Philipp Eichert von der RSG Hornbergwiese Eigenzell den ersten und zweiten Platz einer weiteren Springpferdeprüfung der Klasse A erreichte, konnte Carlo Beisswenger vom RFV Rot am See die Springpferdeprüfung Klasse L gewinnen. In der Springprüfung der Klasse L erreichte Lukas Egetenmeier mit Cajana den vierten Platz. Einmal mehr siegte ein Jagstzeller Reiter, Philipp Borst mit Costa Rica, in der Springprüfung der Klasse M, vor Annika Link vom RV Grafenhof. Hanna Borst erreichte in dieser Prüfung mit Concetta B den dritten Platz.

Der dritte Tag begann mit zwei Qualifikationsprüfungen für den Landesjugendcup U14/U16 im Springen. Hier sicherten sich Maxie Luise Maier aus Steinheim mit Lorbas und Anna Burger vom RV Waldenbuch-Hasenhof die ersten Plätze. Vera Brende, Mitglied der Fördergruppe des PSK Ostalb, erreichte im Stil-Springen der Klasse L den dritten Platz im Stechen.

Erster und zweiter Platz für Karina Borst im Stil-Springen

Wie stilistisch gutes Reiten geht, zeigte in einem weiteren Stil-Springen der Klasse L Justin Karina Borst vom RFV Jagstzell. Sie erreichte Platz eins und zwei mit ihren Pferden Chin Chilli und Dacora Lou. Das M-Springen am Samstagnachmittag konnte Laura Marie Schwab vom RFV Röhlingen mit ihrem Pferd Giulia für sich entscheiden. Im Zweiphasenspringen, dem letzten Springen des Tages, musste sich Philipp Borst knapp Monika Dirr vom RFV Weisenhorn geschlagen geben und konnte den zweiten Platz erzielen.

Schlechtes Wetter: Turnier wird kurzfristig verlegt

Nachdem es in Jagstzell in der Nacht zum Abschlusstag stark geregnet hatte, mussten die Verantwortlichen des Vereins mit den Beauftragten der Landeskommision frühmorgens eine Entscheidung treffen. Zum Wohle der Pferde und Reiter wurde kurzerhand das gesamte Turnier auf den neuen Außenplatz des Vereins, der bis dato als Vorbereitungsplatz diente, verlegt. Diese logistische Herausforderung auch für die gesamte Technik verlief in einer sehr kurzen Zeit, dank vieler freiwilliger Vereinsmitglieder und mit Unterstützung zahlreicher Gastreiter und Zuschauer. Auch der Wettergott hatte Einsehen und so konnte man nach dem Mittag wieder ohne Schirm die Wettbewerbe begleiten.

Mit leichten Verzögerungen startete dann die erste Prüfung, die von Ines Grimm vom RFV Heuchlingen gewonnen wurde. Zahlreiche Reiterinnen der Vereine aus dem Ostalbkreis konnten sich hoch platzieren. Die Springprüfung der Klasse M gewann Lisa Zoller mit ihrem Pferd Staubkind vor Hanna Borst vom RFV Jagstzell. Seit Jahren hat das Klaus-Borst-Gedächtnisspringen, eine Stilspringprüfung der Klasse M für Reiter unter 25, seinen festen Platz am Abschlusstag. Dem früheren Betreuer der Fördergruppe des PSK Ostalb und Vorsitzenden des RFV Jagstzell war schon immer ein fairer Umgang mit dem Partner Pferd, ein gutes Teamwork im Verein und feines, stilistisches Reiten wichtig. Dies zeigte Hanna Borst mit Bugatti. Dieser Ritt wurde mit der Note 9,0 bewertet und bedeutete den Sieg vor Carla Schweizer aus Heidenheim. Mit ihrem zweiten Pferd erreichte Hanna Borst den dritten Platz.

Thomas Wiedemann gewinnt das Abschlussspringen

Das Abschlussspringen der Klasse S mit Siegerrunde wurde bei strahlendem Sonnenschein gestartet. Vier Reiter qualifizierten sich für die Siegerrunde, die letztlich Thomas Wiedemann für sich entscheiden konnte. Neben dem Geldpreis wurde er auch mit einem neuen Springsattel als Ehrenpreis belohnt.

Wieder ein tolles Turnier mit viel Lob von allen Seiten ob Teilnehmer, Richter oder Zuschauer ging zu Ende, jedoch nicht ohne den Dank an die zahlreichen Sponsoren der Veranstaltung, an die Firma Holzbau Schlosser, die Gemeinde Jagstzell und die angrenzenden Grundstücksbesitzer für die Bereitstellung von Parkflächen. Die Organisatoren bedanken sich zudem beim Team Wolpert aus Neunheim, das für die Bewirtung rund um die Turniertage verantwortlich ist.