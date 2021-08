Theater in Jagstzell: Pinguine lassen niemanden im Regen stehen

Der Jagstzeller Verein „Kulturgestalten“ hat in der gut besetzten Turnhalle die im Jahr 2006 mit dem deutschen Kindertheaterpreis ausgezeichnete Komödie „An der Arche um Acht“ gezeigt. Der junge Theater- und Kulturverein hat mit dieser Inszenierung sein zweites Familientheaterstück unter Corona-Bedingungen umgesetzt.

Die Handlung ist schnell erzählt. Was wie eine lockere Verabredung klingt, ist in Wahrheit die Rettung vor der Sintflut. Zwei Pinguinen wird von Noahs Taube die letzten Tickets für die Arche angeboten. Aber was ist mit ihrem Freund, dem dritten Pinguin? Darf man einen Freund im Stich lassen?

Kurz entschlossen schmuggeln die zwei Pinguine den dritten auf die Arche. Eine turbulente Reise nimmt ihren Lauf, am Ende kommen alle wohlbehalten an. In der neuen Welt wird Gott dann das Versprechen abgenommen, dass es nie wieder eine Sintflut geben wird.

Mit hohem organisatorischem Aufwand und einem durchdachten Hygienekonzept haben die Kulturgestalten an drei Abenden viele kleine und große Zuschauer nach Jagstzell gelockt. Mit Leichtigkeit und Witz nahmen die sieben kleinen und größeren Schauspieler die große Frage nach Gott ernst.

Dem Regisseur der Kulturgestalten, Harry Baumann, ist es gelungen, die Rollen perfekt zu besetzen. Franziska Bilek, Vanessa Schindler und Lasse Bilek spielten die drei Pinguine, die mal lustig sind und sich auch mal ordentlich zoffen können.

Noahs Taube und Gott wurden gekonnt gespielt von Moritz Schenk und Astrid Zwick-Lamprecht. Die Nachwuchsschauspielerinnen Lily Baumann und Lea Schöller hatten Gastauftritte. Die Darsteller spielten, tanzten und sangen abwechselnd und sorgten so für ein kurzweiliges Stück. Das Publikum dankte dem Ensemble mit viel Applaus und drei gut besuchten Vorstellungen.