Telefonmast beschädigt: Wer hat etwas gesehen?

Am Mittwochabend hat ein unbekannter Fahrer gegen 23 Uhr ein Telefonmast beschädigt, der in der Straße Eichenrain aufgestellt war. Der Telefonmast kippte um und beschädigte einen Seat, der in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Richtung Dankoltsweiler. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2500 Euro beziffert. Die Freiwillige Feuerwehr Jagstzell war zur Beseitigung des Telefonmasten im Einsatz.

Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Ellwangen, Tel. 07961/9300. Einklappen Ausklappen