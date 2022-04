Streit eskaliert: 41-Jähriger wird mit Messer verletzt

Bei einem Streit ist in Obersontheim ein 41-jähriger Mann am Montagabend mit einem Messer schwer verletzt worden. Auch seine Frau hat leichte Verletzungen erlitten. Das berichten die Staatsanwaltschaft Heilbronn und das Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Am Montagabend gegen 18.50 Uhr kam es nach den bisherigen Ermittlungen zu einem Streit zwischen dem 41-jährigen Mann und einem 58-Jährigen. Der zunächst verbale Streit eskalierte, als der 58-Jährige den 41-Jährigen mit einem Messer schwer verletzte.

Auch die 38-Jährige Ehefrau des Opfers, die ihrem Mann zur Hilfe eilte, wurde leicht verletzt. Der 41-Jährige musste von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte der Polizei konnten den 58-Jährigen vor Ort widerstandslos festnehmen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.