Stefanie Kenntner ist neue Schulleiterin der Grundschule Jagstzell

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat Stefanie Kenntner, bisher Rektorin der Grundschule Dalkingen in Rainau-Dalkingen, mit Wirkung zum 28. August, das Amt der Schulleiterin an der Grundschule Jagstzell übertragen.

Stefanie Kenntner studierte das Lehramt für Grund- und Hauptschule mit den Fächern Deutsch, Anfangsunterricht, Heimat- und Sachunterricht und evangelische Religion an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.

Ihren Vorbereitungsdienst erfüllte sie erfolgreich am Seminar für Schulpraktische Ausbildung in Schwäbisch Gmünd und der Grundschule Jagstzell. Im Anschluss war sie als Lehrerin an der Christoph-von-Pfeil-Schule Fichtenau, der Klosterfeldschule Ellwangen und der Grundschule Schwabsberg tätig, bis sie 2018 als Schulleiterin an die Grundschule Dalkingen kam.

In ihrer beruflichen Arbeit war die engagierte Pädagogin im Fachbereich Deutsch an der Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd abgeordnet und betreute Studierende im Praktikum. Außerdem hatte sie am Staatlichen Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Schwäbisch Gmünd einen Lehrauftrag für den Fächerverbund Mensch, Natur und Kultur. An ihren Schulen betreute sie verschiedene LehramtsanwärterInnen als Mentorin beziehungsweise Studentinnen und Studenten als Ausbildungsberaterin.

Da sie sich auch im schulischen Bereich für verschiedene Aufgabenfelder interessierte, arbeitete sie bereits als Lehrerin in der Stunden-, Aufsichts- und Vertretungsplanung sowie im Krisenmanagement mit.

Als Rektorin leitete sie die Grundschule Dalkingen seit 2018. Sie war die Hauptverantwortliche für den Medienentwicklungsplan, richtete eine Schulhomepage ein und leitete schulinterne Fortbildungen zur Digitalisierung. Sie koordinierte die Kooperation mit dem Kindergarten, den Vereinen und der Kirchengemeinde. Kenntner war es ein großes Anliegen, die schulischen Prozesse in das dörfliche Miteinander einzubinden. Schulveranstaltungen waren deshalb stets ein Highlight für die gesamte Schulgemeinschaft.

Für die Pädagogin ist es darüber hinaus selbstverständlich, die Qualität der Schule und des Unterrichts weiterzuentwickeln und verantwortungsbewusst auf veränderte Rahmenbedingungen zu reagieren.