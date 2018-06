Sechs Millionen Euro für eine neue Mitte

Der Gemeinderat Jagstzell hat in seiner jüngsten Sitzung am Montag den Haushaltplan für das Jahr 2018 beschlossen. Er sieht einige große Investitionen vor. Zu den wichtigsten Projekten zählt die Dorfsanierung, für die das Land hohe Zuschüsse gewährt.

Bürgermeister Raimund Müller und alle Gemeinderäte zeigten sich in der Sitzung zufrieden mit der Finanzsituation ihrer Gemeinde. Sie stimmten dem Haushaltsplan 2018, der ein Volumen von rund 11,3 Millionen Euro umfasst, geschlossen zu. Verbunden damit ist unter anderem eine Anhebung des Gewerbesteuersatzes in Jagstzell um fünf Punkte auf neu 345 Prozent.

Zu den wichtigsten Investitionen zählt 2018 die geplante Dorfsanierung. Dazu begrüßte Bürgermeister Müller den zuständigen Vertreter des Planungsbüros Kommunalentwicklung (KE), Marcel Mühlbauer, aus Heilbronn. Seit 2016 sind bestimmte Teile Jagstzells im Dorfsanierungsprogramm des Landes Baden-Württemberg und „diese Baumaßnahmen werden zügig abgearbeitet“, betonte Müller.

Nun können durch einige zu Beginn der Maßnahme nicht geplante Grundstückserwerbe weitere Teile der Bergstraße/Talblick 2 ins Sanierungsprogramm aufgenommen werden. Der dazu nötige Aufstockungsantrag wurde schon 2017 vorbereitet. In den nächsten Wochen sollen dazu die betroffenen Bürger und damit tangierte Träger öffentlicher Belange kontaktiert werden, stellte Bürgermeister Müller zur Frage nach dem Zeitrahmen dar. Da sich durch die Miteinbeziehung der Ortsmitte bereits höhere Aufwendungen abzeichneten, wird der Aufstockungsantrag noch einmal erweitert.

Mit den Überlegungen für die Neugestaltung des Dorfplatzes, verbunden mit einer Tiefgarage dort und der Modernisierung des Rathauses, wird das bis 2020 geplante Programm einen Umfang von rund sechs Millionen Euro erreichen. Dazu erhofft sich die Gemeinde Jagstzell – wie bereits in der ersten Charge ausbezahlt – einen Zuschuss in Höhe von 60 Prozent. Gemeinderat Klaus Thalhammer lobte die Verwaltung und deren genaue Planung und Abstimmung der ineinander verlaufender Verfahren, was der Bürgermeister sichtlich entspannt und gerne zur Kenntnis nahm.

Erst die Fußgängerunterführung, dann die alte Schule

Den zweiten richtungsweisenden Beschluss fasste der Gemeinderat Jagstzell zur Teilsanierung des alten Schulhauses. Dieser umfasst zunächst die Sanierung des Unter- und des Erdgeschosses des denkmalgeschützten Gebäudes nördlich des Rathauses und den Einbau eines Sitzungssaales für den Gemeinderat. Hier sollen Mittel aus dem Ausgleichsstock beantragt werden.

Gemeinderätin Martina Rettenmaier bat hierbei die Verwaltung, Räumlichkeit für eine Kleinkindergruppe beziehungsweise deren Betreuung zu überlegen. Bürgermeister Müller möchte dies zunächst einmal im Kindergartenausschuss diskutieren.

Diese Baumaßnahme umfasst knapp eine Million Euro und ist gemeindeseits finanziert, also im Haushaltsplan enthalten. Da aus dem gleichen Topf auch Mittel für die bereits laufende Baumaßnahme Fußgängerunterführung unter der Eisenbahnbrücke beantragt sind, musste eine Priorisierung erfolgen; die Teilsanierung der alten Schule stellte der Gemeinderat in den zweiten Rang.