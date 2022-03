Schlosser Holzbau setzt in Aalen neue Maßstäbe

Klimaneutrale oder gar klimapositive Gebäude, die mehr CO2 kompensieren als sie verursachen, gibt es bereits. Nun wird ein ganzes Wohnquartier auf Netto-Null-Emissionen ausgerichtet, das neue Standards für klimaneutrale Wohnquartier-Entwicklung setzt. Verantwortlich dafür ist Schlosser Holzbau aus Jagstzell. Das Unternehmen zieht in Aalen das neue Lias-Quartier hoch.

Während in Berlin über Effizienzhausförderung und nachhaltigen Wohnraum diskutiert wird, nimmt in Aalen gerade ein zukunftsfähiges Großbauprojekt Formen an: Das Neubaugebiet „Tannenwäldle“ schafft mit 350 Wohneinheiten Platz für rund 700 Bewohner und soll Vorbild für klimaneutrale Wohnquartier-Entwicklung werden. Die Arbeiten haben begonnen, das erste Bauvorhaben auf dem insgesamt 7,5 Hektar großen Baugrund wird umgesetzt. Darüber berichtet Holzbau Schlosser jetzt in einer Pressemitteilung.

Auf einem 6500 Quadratmeter großen Grundstück innerhalb des Neubaugebiets sei kürzlich der Baustart des Lias-Quartier erfolgt, einer Projektentwicklung des ortsansässigen Architekturbüros Merz Objektbau. Lias ist laut Schlosser „Süddeutschlands größtes Holzbauprojekt“ und besteht aus fünf Baukörpern für 40 Wohneinheiten in moderner Holzbauweise. Das Besondere: Die Wohngebäude werden direkt auf einem „tegut“-Lebensmittelmarkt errichtet. Der Supermarkt „schiebt“ sich optisch in den Hang und bildet das Fundament für die Häuser und Wohnungen darüber. Diese Mischnutzung spare Baufläche, ermöglicht den Bewohnern kurze Versorgungswege und schöne Ausblicke in die landschaftlich reizvolle Umgebung.

Schlosser Holzbau verantwortet als Partner die Konstruktion und den Bau des neuen Quartier, das aus 14 Maisonette-Stadthäusern, acht Penthaus-Wohnungen sowie einem Mehrfamilienhaus mit 18 Wohneinheiten bestehen wird. Alle Gebäude werden in energieeffizienter, innovativer Holzingenieurbauweise errichtet.

Die Vorfertigungs- und Montagearbeiten wurden kürzlich in den Produktionshallen in Jagstzell abgeschlossen. Insgesamt hat Schlosser 1403 Kubikmeter Holz verarbeitet. Nun hat das Aufrichten auf der Großbaustelle begonnen.

Täglich kann man große Fortschritte beobachten, denn das Bauen mit Holz geht aufgrund des hohen Vorfertigungsgrads auf der Baustelle rasant schnell. Die Wohnungen und Stadthäuser haben zwischen 50 und 160 Quadratmeter, viele von ihnen mit großzügigen Terrassen oder Balkonen und großflächigen Verglasungen.

Die LIAS-Bewohner werden sich eine gemeinsame Ebene mit Garagen, Abstell- und Technikräumen teilen.Schon im Herbst 2022 sollen die energieeffizienten Wohnungen bezugsfertig sein, heißt es in der Pressemitteilung.