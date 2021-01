Schlosser Holzbau GmbH erhält Arbeitsschutzpreis

Die Schlosser Holzbau GmbH ist jetzt mit dem NOBIS Arbeitsschutzpreis in der Kategorie „Handwerk“ ausgezeichnet worden. Der Preis wurde erstmalig an kleine und mittlere Unternehmen vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württembergs erstmalig vergeben. Mit ihm wurde vorbildliches Engagement im Bereich der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit anerkannt.

Das Jagstzeller Familienunternehmen Schlosser mit seinen rund 80 Mitarbeitern freut sich über den ersten Platz. Geschäftsführer und Firmengründer Josef Schlosser nahm die Auszeichnung per Video-Konferenz von Arbeitsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut entgegen, die das besondere Engagement des Unternehmens lobte. Die Firma hatte die Jury mit ihrem „Schlosser Partnercheck“ überzeugt. Es entstammt dem Prinzip des gegenseitigen Absicherns im Klettersport. Kollegen kontrollieren dabei gegenseitig Gurtverschlüsse und prüfen Sicherungsgeräte, um Arbeitsunfälle zu vermeiden.

Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro soll weiteren Konzepten und Innovationen für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz bei Schlosser Holzbau zugute kommen. „Aber wir werden den Preis nach dieser herausfordernden Pandemie-Zeit auch mit denjenigen feiern, die ihn sich verdient haben: mit dem gesamten Schlosser-Team!“, kündigt Josef Schlosser an.