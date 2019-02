Schaurig-schönes Schdorra-Stupfa vor dem Jagstzeller Rathaus

Ein schaurig-schönes Erlebnis ist das Schdorra-Stupfa jedes Jahr vor dem Jagstzeller Rathaus. In Feuerkörben züngeln Flammen, bengalische Beleuchtung schafft eine besondere Atmosphäre und wenn dann das Wilde Heer den „Schdorra“, sprich Narrenbaum, mit ihrem Schlachtruf „Wer kommt daher – Das Wilde Heer“ unter den Klängen der Guggenmusik „Schollaklopfer“ aus Tannhausen auf den Platz zieht, ist die Stimmung perfekt.

Zuvor allerdings ist man in sich gegangen und hat in der vollen Kirche Sankt Vitus an der Narrenmesse teilgenommen, die von Pfarrer Martin Danner zelebriert und von den „Schollaklopfern“ aus Tannhausen musikalisch mitgestaltet wurde. Mitglieder des Wilden Heers unter ihrem Zunftmeister Nikolaus Kurz gestalteten den Gottesdienst unter anderem mit den Fürbitten mit. „Lass' uns unsere Fröhlichkeit mit anderen ausleben“, hörte man.

Wildes Heer macht seinem Namen alle Ehre

Dass dies im wahrsten Sinne anschließend in die Tat umgesetzt wurde, war selbstverständlich und als die vielen Kirchenbesucher die Kirchentreppe hochgingen und in Richtung Rathausplatz pilgerten, wurden sie von den „Schellaschüttlern“ aus Rosenberg gleich mit einer Schunkelrunde empfangen. „Schella – Schüttler“. Diese übergaben das musikalische Kommando dann an die „Schollaklopfer“ aus Tannhausen, die die Zeremonie des „Schdorrastupfens“ begleitete, Scholla - Klopfer. Mit viel Muskelschmalz und mithilfe von Schwalben wurde der Schdorra nach alter Väter Sitte dann unter bengalischer Beleuchtung auf dem Rathausplatz aufgestellt.

Zeremonienmeister Nikolaus Kurz schrie in die Menge: „Es gibt zu trenka, essa, lacha, Dinge die Euch Freude machat. Drom seid froh und sengat mit, dann wird der Obend ein richtig Hit“. Und so war es dann auch. Die Besucher gingen bei jedem Stück das die „Schollaklopfer“ aus Tannhausen und die „Schellaschüttler“ aus Rosenberg in die kalte Nacht schmetterten, begeistert mit und die Stimmung war famos. Diese wurde daran anschließend von Helmut und Klaus von der Disco Highlife übernommen und auf dem Platz und dem aufgestellten Zelt wurde gefeiert bis Mitternacht. Das Wilde Heer hat seinem Namen wieder einmal alle Ehre gemacht.