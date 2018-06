Premierenfieber im Atelier

Die Jagstzeller Künstlerin und Malerin Andrea Stürmer-Huber ist derzeit im Premierenfieber. In wenigen Wochen, ab dem 29. September, möchte sie sich mit ihrem Ehemann Johannes Stürmer mit einer gemeinsamen Jubiläumsausstellung im Ellwanger Café Ars Vivendi dem Thema „Abschied“ widmen. Während Andrea Stürmer-Huber in diesen Tagen begonnen hat zu malen, war ihr Ehemann bereits im Herbst vergangenen Jahres als künstlerischer Fotograf in den Jagstzeller Regionen unterwegs, um Motive der geliebten Heimat in Bildern einzufangen. Beide Bildformen sollen den Themenschwerpunkt der Ausstellung ab September ergänzen.

Ob es sich nur um einen räumlichen Abschied aus der alten Heimat, oder um eine Ergänzung einzelner Lebensabschnitte des Ehepaares handelt, ist auf den Fotografien von Johannes Stürmer nur vage zu erkennen.

Viele Bilder des Jagstzeller Künstlers zeigen die schlichten herbstlichen Tage in Jagstzell, besonders in den Gegenden rund um den Orrotsee war der Fotograf häufig anzutreffen. Abschied in Form von Veränderungen in der Natur sind dabei Hauptmerkmale seiner Bilder und zeigen sich in vielen Facetten und Spiegelungen wieder. Sie dienen Andrea Huber-Stürmer zur künstlerischen Vorgabe. Denn jeweils ein ausgewähltes Motiv einer Fotografie ihres Mannes möchte die Malerin verdeckt in ihren Bildern widerspiegeln.

Bei der gemeinsamen Ausstellung möchte das Jagstzeller Ehepaar beide Darstellungsformen dem Betrachter gegenüberstellen. (jh)