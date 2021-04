Premiere: Weißstörche siedeln sich in Jagstzell an

Jetzt landen sie auch in Jagstzell: Ellwangens Storchenbeauftragter Helmut Vaas hat eine neue Weißstorchansiedlung in Jagstzell gemeldet.

Hier hatte die Gemeinde Jagstzell im Oktober des vergangenen Jahres im Jagsttal unterhalb des Friedhofes mit Hilfe der EnBW einen Holzmast mit einer Nisthilfe für Weißstörche aufgestellt. Der Grund: Ein Jahr zuvor konnte man im Bereich des Jagstzeller Bahnhofs und Sportplatzes mehrfach Weißstörche beobachten.

Jetzt sind die Störche zurück und neben die Nesthilfe in Anspruch. Bereits am vergangenen Sonntag wollten gleich vier Weißstörche hier Station. Am Ende hat sich ein Paar durchgesetzt. Laut Vaas könne man davon ausgehen, das dieses Paar bleiben wird. Es werde inzwischen „intensiv Nestbau betrieben, die Umgebung bei der Nahrungssuche erkundet und erste Paarungsversuche waren auch schon zu sehen“.

Das Jagstzeller Storchenmännchen ist unberingt, so dass man über sein Alter nichts weiß. Das Weibchen wurde am 3. Juni 2019 im Nest auf dem Rathaus in Feuchtwangen beringt und ist somit eine „alte Bekannte“. Es hat sich im letzten Sommer durchgehend mit einer Jungstorchgruppe im Raum Haisterhofen und Killingen aufgehalten. Ihr Ring konnte dabei insgesamt 27 Mal abgelesen werden.