Auf der Homepage der Seelsorgeeinheit Donau-Riss wird er seit Freitag als neuer Seelsorger begrüßt: Pfarrer Martin Danner, seit Februar 2005 Pfarrer der Seelsorgeeinheit Virngrund. Diese umfasst die drei katholischen Kirchengemeinden Hohenberg, Jagstzell und Rosenberg.

Nach 15 Jahren empfiehlt der Bischof einem Priester den Wechsel der Seelsorgestelle und Pfarrer Danner sagt: „Ich bin jetzt 56 Jahre alt und dies ist genau der richtige Zeitpunkt, noch einmal Neues anzufangen.“ Sein neuer Wirkungskreis ist die Seelsorgeeinheit Donau-Riss. Sie besteht aus den Gemeinden Sankt Leodegar in Griesingen, zum Heiligsten Namen Jesu in Oberdischingen, Sankt Martinus in Öpfingen und Sankt Pankratius und Dorothea in Rißtissen und gehört zum Dekanat Ehingen-Ulm. Wann Pfarrer Danner die Region verlässt, ist noch nicht bekannt. „Ws wird auf jeden Fall Herbst werden“, erklärt er.