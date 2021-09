Pandemie setzt auch der Schützengilde Jagstzell zu

Bei der jüngsten Hauptversammlung der Schützengilde Jagstzell haben die Verantwortlichen Bilanz gezogen. Dabei wurde deutlich: Die Pandemie ist auch an der Schützengilde nicht spurlos vorbei gegangen.

Oberschützenmeister Hans Jürgen Luffler und Schützenmeisterin Paula Müller ließen in ihren Berichten das vergangene Vereinsjahr nochmals Revue passieren. Es wurde darauf hingeweisen, dass die Schützengilde Jagstzell mit aktuell 267 Mitgliedern zum zehnten Mal in Folge der mitgliederstärkste Verein im Schützenkreis Aalen ist.

Gleichwohl habe die Corona-Pandemie auch die Schützengilde in Jagstzell getroffen. Zwar habe man im Januar 2020 noch den Kreisschützentag in der Turnhalle ausrichten können, aber alle anderen kulturelle Veranstaltungen, wie das traditionelle Fischessen oder auch das geplante Schützenfest zum 60. Vereinsjubiläum, mussten abgesagt werden. Erst Mitte Juli habe man mit einigen Einschränkungen langsam wieder in einen „nahezu normalen Modus“ zurückkehren können. Seither fänden auch wieder die Frühschoppentermine am Sonntag statt.

Die Vereinsmeisterschaften und das Königsschießen konnten unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden und man konnte dann im August bei einem kleinen vereinsinternen Schützenfest und Königsessen auch die erfolgreichen Schützen feiern. Kleinere Arbeiten am Schützenhaus seien ebenfalls durchgeführt worden, wurde die Versammlung informiert.

Leider sei dann aber ab Oktober 2020 die erneute Schließung des Schützenhauses erforderlich geworden. Auch mussten alle weiteren geplanten Festlichkeiten abgesagt werden.

Schießsportleiterin Eva Maria Sünder erläuterte anschließend die sportlichen Ergebnisse des vergangenen Jahres. Demnach konnten coronabedingt nur wenige Wettkämpfe bestritten werden. Bei den Kreismeisterschaften Bogen und Luftpistole konnten Jagstzeller Schützen aber „hervorragende Plätze“ belegen, informierte Sünder.

Beim letztjährigen Königsschießen konnten folgende Könige und Ritter ermittelt werden: Schützenkönig Jugend:Adrian Schlosser, Schützenkönig Luftgewehr: Romina Ifland, 1. Ritter Luftgewehr: Werner Berger, 2. Ritter Luftgewehr: Simon Nagel, Schützenkönig Luftpistole: Stefan Lesmeister, 1. Ritter Luftpistole:Tanja Kraus, 2. Ritter Luftpistole: Stefan Weber, Schützenkönig Bogen: Simon Nagel, 1. Ritter Bogen: Michael Wettinger, 2. Ritter Bogen: Markus Schultes.

Das Ü-60 Schießen im Schützenhaus wurde auch wieder abgehalten. Den besten Teiler erzielte Ehrenmitglied Manfred Heinze.

Der Bericht von Böllermeister Klaus Schäfer fiel kurz aus. Zur Eröffnung des Kreisschützentages in Jagstzell konnte die Böllergruppe ihr Können unter Beweis stellen. Danach mussten sämtliche Aktivitäten eingestellt werden.

Jugendleiter Stefan Weber berichtete, dass das Jugendtraining von Mitte März bis Juli sowie ab November unterbrochen werden musste. Acht Jugendliche verließen den Verein, gleichzeitig konnten aber auch sieben neue Mitglieder gewonnen werden. Somit verringert sich die Jugendmitgliederzahl geringfügig von 41 auf 40.

Weber berichtete auch über einzelne Aktivitäten der Jugendgruppe. So wurden etwa am Aktionstag Magisches Dreieck Kaffee- und Kuchenverkäufe durchgeführt. Weber äußerte abschließend die Hoffnung, künftig wieder mehr Jugendliche durch die zahlreichen Werbeaktionen wie Schnupperschießen und Kinderferienprogramme für den Schießsport gewinnen zu können.

Kassierer Markus Schultes informierte die Versammlung über die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Durch den Wegfall der beiden Fischessen, sowie fast sämtlicher Vereinsfestlichkeiten habe der Verein kaum Erträge erzielen können, zeigte Schultes auf. Dennoch sei es bis jetzt gelungen, „einigermaßen glimpflich“ durch die schwierige Zeit zu kommen. Durch die Beantragung staatlicher Hilfe sowie einer Normalisierung der Corona-Lage könne man aber auf ein besseres Ergebnis im kommenden Jahr hoffen.

Der stellvertretende Bürgermeister Matthias Schlosser würdigte in seinem Grußwort die gute Jugendarbeit der Schützengilde, lobte die guten Schießleistungen und hob die Bedeutung des Vereins für das kulturelle Leben in der Gemeinde hervor.

Die Vorstandschaft wurde anschließend durch die Versammlung einstimmig entlastet.

Einen besonderen Höhepunkt des Abends bildeten die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Für langjährige Vereinstreue konnten folgende Mitglieder geehrt werden: 50-jährige Mitgliedschaft: Georg Zeller. 40-jährige Mitgliedschaft: Wolfgang Richter, Anton Müller, Sabine Müller, Hans Dieter Schimmele und Willi Wagner. 25-jährige Mitgliedschaft: Michael Rast, Thomas Müller, Alexander Frank, Jörg Rathgeb, Marco Falk und Johannes Nolte. Zehnjährige Mitgliedschaft: Paul Schmitt-Rechlin, Simone Klos und Peter Hornetz

Das Ehrenmitglied Gerold Wolf wurde nachträglich für 40 Jahre Fischessen mit einem Geschenkkorb geehrt. Das von ihm ins Leben gerufene und lange Jahre geleitete Fischessen hätte eigentlich im Jahr 2020 sein 40. Jubiläum gehabt.

Abschließend wagten die Verantwortlichen noch einen Blick in die Zukunft: Ein Fischessen wird es dieses Jahr demnach wohl wieder nicht geben. Aber: Das geplante Jugendkaffee soll am ersten Advent als Adventskaffee durchgeführt werden. Freitags soll zudem künftig öfters ein Vesper angeboten werden. Eine weitere Planung für das Jahr 2022 sei im Moment noch nicht möglich, hieß es.