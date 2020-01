Neun Sternsingergruppen sind an zwei Tagen durch die Straßen von Jagstzell sowie zu den umliegenden Weilern und Höfen gezogen. Sie brachten den Segenswunsch „Christus Mansionem Benedicat“ an den Türen an. Das Engagement der Kinder, der Jugendlichen und der erwachsenen Betreuer wurde mit der Spendensumme von 8407 Euro belohnt. Das Geld soll den Comboni-Missionaren und den Missions-Benediktinerinnen Tutzing zugute kommen.