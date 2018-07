Neue Schlüssel für öffentliche Gebäude

Nachdem die Jagstzeller Schule vor vier Jahren bereits mit einer elektronischen Schließanlage aufgerüstetet worden ist, sollen nun drei weitere öffentliche Gebäude folgen. Wie der Gemeinderat am Montag einmütig beschlossen hat, sollen auch das Rettungszentrum, der Bauhof und die Jagstzeller Asylunterkunft mit einer sogenannten Ikon Verso Cliq-Schließanlage ausgestattet werden. Die moderne Anlage sei zwar nicht ganz billig, biete dafür aber viele Vorteile, hieß es in der Sitzung. Unter anderem könnten verlorengegangene Schlüssel problemlos gesperrt werden.

Die Kosten für die Installation der neuen Schließanlage an den drei gemeindlichen Gebäuden belaufen sich auf insgesamt 17 470 Euro. Da für die Umrüstung nur 15 000 Euro im Haushalt 2018 bereitgestellt sind, musste der Gemeinderat einer überplanmäßigen Ausgabe von 2470 Euro zustimmen – was am Montag einstimmig und ohne größere Diskussion geschah.

Es wurde angekündigt, dass das neue Schließsystem auch bei den beiden Sammelkläranlagen in Jagstzell und Dankoltsweiler zum Einsatz kommen soll, damit die Mitarbeiter auch hier künftig „ohne dicken Schlüsselbund“ auskommen können.