Neue Förderschnecke

An der Sammelkläranlage Dankoltsweiler sind unlängst kleinere Reparturen notwendig geworden. Darüber hat Bürgermeister Raimund Müller am Montag den Jagstzeller Gemeinderat informiert.

Wie Müller in diesem Zuge ausführte, mussten an der Anlage kurzfristig die durchgerostete, abgefallene Förderschnecke und ein altes Lager ausgetauscht werden. Dafür habe die Gemeinde knapp 7000 Euro in die Hand nehmen müssen. Die Arbeiten seien von der Firma Umwelttechnik Walz und von Mitarbeitern des Bauhofs ausgeführt worden. Gemeinsam habe man eine „Smart Repair“-Lösung gefunden und umgesetzt, sonst wären die Kosten deutlich höher ausgefallen, betonte Müller.

Gleichzeitig kündigte der Jagstzeller Bürgermeister an, dass die Verwaltung jetzt gemeinsam mit der Firma Walz einen Sanierungs- und Unterhaltungsplan für gemeindliche Anlagen aufstellen wird. Auf diese Weise könnten dann auch rechtzeitig entsprechende Mittel für erwartbare Sanierungsmaßnahmen im Haushalt eingestellt werden.