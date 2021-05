Nach 45 Jahren: Karl Dambach geht in den Ruhestand

Nach nunmehr 45 Jahre Einsatz bei der Stimpfacher Firma Kurz verabschiedet sich Karl Dambach in den Ruhestand. Am 3. Mai 1976 trat Dambach als Landmaschinenmechaniker in die Firma Kurz ein. Im Laufe der Zeit bildete er sich zum Stahl- und Polyethylen-Schweißer weiter und half am Aufbau der Kurz-Gruppe maßgeblich mit. Als Obermonteur im Rohrleitungsbau ist er ein sehr verlässlicher und loyaler Mitarbeiter und bei besonders anspruchsvollen Projekten im Einsatz. Bei den Kunden, der Geschäftsführung und auch bei seinen Kollegen ist er sehr geschätzt und vertritt die Belegschaft als Sprecher. Das Unternehmen gratuliert ihm zu seinem wohlverdienten Ruhestand und wünscht ihm und seiner Familie dafür alles Gute.