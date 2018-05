Mutwillig Biergarnituren beschädigt

Ein Unbekannter ist offenbar mit voller Absicht gegen Biertischgarnituren gefahren.

Gegen 1.20 Uhr am Dienstagmorgen fuhr der Unbekannter gegen Biertischgarnituren, die auf einem Wiesengrundstück neben der Nikolauskapelle aufgestellt waren. Dabei wurden nicht nur die Garnituren beschädigt, sondern wohl auch das von dem Unbekannten benutzte Fahrzeug. Bei dem Pkw handelt es sich um ein blaues Fahrzeug mit schwarzem Cabrio-Verdeck, das Zeugenaussagen zufolge getunt war und sehr laute Motorgeräusche hatte. An dem Auto waren die Kennzeichen entfernt, so dass diese nicht abgelesen werden konnten.