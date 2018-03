Musica Dankoltsweiler unterstützt soziale Projekte

Dankoltsweiler (ij) - Ein von der Musica Dankoltsweiler organisiertes Konzert, das vom gemischten Chor Spekta-chor-lär aus Stimpfach, dem Kirchenchor Jagstzell mit seinem Jugend-Projektchor und der Brassgruppe des Musikvereins Jagstzell mitgestaltet wurde, war nicht nur in musikalischer Hinsicht ein großer Erfolg gewesen.

Insgesamt 2500 Euro spendeten die Besucher des Konzerts in der Kirche Sankt Vitus in Jagstzell für zwei soziale Projekte in Ecuador. Der Erlös übertraf damit alle Erwartungen. Die Ellwangerin Johanna Rettenmeier, die die sozialen Projekte während ihres mehrmonatigen Aufenthaltes in Ecuador betreute, hatte sie während des Benefizkonzertes kurz vorgestellt. Mit den Projekten sollen bessere Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche geschaffen werden, die im Stadtrandviertel „Ranchos los Pinos“ im Südosten der Stadt Quito leben.

Die Übergabe des Schecks an Johanna Rettenmeier (in der Bildmitte) erfolgte durch den Geschäftsführer des Gesangvereins Dankoltsweiler Anton Rettenmeier und die Vereinskassiererin Gabriele Ernsperger.