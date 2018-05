Motorradfahrer stirbt bei Zusammentstoß mit Traktor

Ein schwerer Verkehrsunfall hat Polizei und Rettungskräfte am Samstag im Ostalbkreis beschäftigt. Wie die Aalener Polizei mitteilte, starb ein 43-jähriger Motorradfahrer auf der Straße zwischen Rechenberg und Jagstzell.

Das Motorrad war mit einem Traktor zusammengestoßen, der Fahrer des Traktors hatte laut Angaben der Polizei den ordnungsgemäß entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen.

Das Motorrad wurde unter der Vorderachse des Traktors eingeklemmt. Dabei erlitt der 43-Jährige so schwere Verletzungen, so dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 50-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt.

Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden, der Sachschaden des Motorrads beträgt etwa 10 000 Euro, am Traktor entstand kein Schaden.

