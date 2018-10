Hand aufs Herz: Wissen Sie noch, wer am 20. März 1988, also vor nunmehr 30 Jahren, im Wahlkreis Aalen bei der Landtagswahl kandidiert hat? Jagstzells Bürgermeister Raimund Müller weiß es sehr wohl. Denn das Redemanuskript, das er sich für die Einweihung der Fußgängerunterführung zurechtgelegt hatte, ist auf die Stimmzettel eben jener Wahl gedruckt worden. In Jagstzell wird eben nichts verschwendet. Selbst historisch zu nennende Wahlzettel finden noch nach Jahrzehnten eine gute neue Verwendung.

Das bedeutet aber auch: Selbst bei großen Infrastrukturprojekten haben die Gemeinde und Bürgermeister Müller die Bodenhaftung nicht verloren. Zu gut ist allen Beteiligten in Erinnerung, dass der Ort vor nicht allzu langer Zeit finanziell noch sehr klamm war. Und es zeigt, dass Fördermittel in Jagstzell mit Bedacht und Augenmaß verwendet werden. Die Fußgängerunterführung ist kein Protz-Projekt, sondern eine Investition in die Sicherheit der Bürger, nicht zuletzt der Kinder auf ihrem Schulweg. Und immerhin erfährt so auch der Pressevertreter, dass vor 30 Jahren zum Beispiel eine Hausfrau namens Weller für die ÖDP kandidiert hat. Man lernt eben nie aus.