Matthias Schlosser ist neuer Präsident der Vereinigung ZimmerMeisterHaus

Matthias Schlosser von der Firma Schlosser Holzbau GmbH aus Jagstzell ist kürzlich in Salzburg zum Präsidenten der Vereinigung ZimmerMeisterHaus gewählt worden.

Die Vereinigung ZimmerMeisterHaus ist die bundesweit führende Gruppe im handwerklichen Holzhausbau.

Matthias Schlosser folgt damit dem bisherigen Präsidenten Robert Bergmüller aus dem bayrischen Bayerbach, der aus Altersgründen das Amt abgab. Schon seit 1999 gestaltet Schlosser als Vorstandsmitglied erfolgreich die Geschicke der Kooperation von bundesweit rund 100 Holzbau-Betrieben mit. „Die Branche befindet sich in einem dynamischen Aufschwung. Gerade jetzt kommt es darauf an, dass wir innerhalb der ZimmerMeisterHaus-Gruppe unser Wissen und unsere Kräfte weiter bündeln“, wird Schlosser in einer Pressemitteilung der Vereinigung ZimmerMeisterHaus zitiert.

In Baden-Württemberg wird heute bereits fast jedes dritte Haus in Holzbauweise gebaut. Aktuell findet eine starke Entwicklung im Objektbau statt. Dazu gehört das Bauen von mehrgeschossigen Wohnanlagen sowie Gewerbe- und Objektbauten. „Dem Holzfertigbau fällt gerade heute eine sehr wichtige Rolle zu, wenn es um klimaschützendes und gesundes Bauen geht“, so Schlosser aus.