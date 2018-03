Müller mauert sich vergeblich ein

Sollte es jemals so etwas wie einen Rathaussturm-Oskar geben... er ginge ohne Zweifel nach Jagstzell. Wie hier dieses Ereignis zelebriert wird, ist einfach sagenhaft.

Die bis ins letzte liebevolle Detail durchchoreographierte Erstürmung des Jagstzeller Rathauses startete am Montagabend wie immer pünktlich um 19 Uhr, im Fackelschein und vor großem Publikum. Das Wilde Heer blies – angefeuert von hunderten Narren und angeführt von Zeremonienmeister Nikolaus Kurz – zum Großangriff auf den Amtssitz von Bürgermeister Raimund Müller, der sich in diesem Jahr allerdings siegessicher zeigte, weil er sich in seinem Rathaus doch tatsächlich eingemauert hatte. „In diesem Jahr bekommt ihr mich nicht“, tönte er grinsend in Frack und Zylinder vom Fenster seiner Amtsstube dem närrischen Volk entgegen. Und wäre das nicht schon Provokation genug, forderte er Champagner süffelnd das erboste Volk auch noch dazu auf, ihn gefälligst angemessen zu huldigen – und zwar täglich, immer brav vor Dienstantritt und Dienstende.

Das war zu viel des Guten. Das Wilde Heer griff zu brachialer Gewalt. Was mit dem Rammbock nicht klappte, funktionierte mit zwei handelsüblichen Vorschlaghammern und sechs Stangen Dynamit (die natürlich nur Wunderkerzen und ein Knallerbsen-Böller waren). Müllers Festung war erobert. Der Schultes landete in diesem Jahr ausnahmsweise aber gar nicht im Käfig – den hatte das Wilde Heer vergessen – sondern am närrischen Marterpfahl, wo er unter dem Gejohle der Jagstzeller festgebunden und mit einer Saublodder malträtiert wurde.

Mehr als einmal hörte man Zwischenrufe, wie „Hängt ihn höher“, „Macht die Knoten fester“ oder „Schlagt doch mal ordentlich zu“. Und damit war das Drama für Müller noch keineswegs zu Ende. Es folgte die Anklageschrift, die in diesem Jahr ungefähr so lang war wie eine Tapetenrolle. Zeremonienmeister Kurz hatte angesichts der vielen Müllerschen Vergehen, am Ende schon gar keine Stimme mehr. Steuererhöhungen, Langzeitbaustellen, ein fieses Starkstromkabel mit „mehreren 100 000 Volt“ für Dankoltsweiler, schlichte Unfähigkeit – natürlich konnte das nur mit einer sofortigen Absetzung und einem Schuldspruch für den Bürgermeister enden. Der jammerte, zierte und wand sich am Schdorra-Marterpfahl, akzeptierte schlussendlich zähneknirschend aber doch sein „wildes Urteil“. Und so wird es nun zur Einweihung der neuen Fußgängerunterführung unterhalb der Bahnlinie – laut Zeremonienmeister Kurz übrigens ein „völlig unnötiger Viehtunnel“ – für alle Gäste Gratis-Wildschweinbraten geben. Damit war die Stimmung – mit einer einzigen Ausnahme – bei allen gerettet und die närrische Party konnte, angeheizt von den Nuilermer Loimasiadr-Guggen, endlich richtig durchstarten.