Am Donnerstag um 15 Uhr ist eine 41-jährige Busfahrerin auf zwei Autos gefahren.

Die Fahrerin des Omnibusses ist in der Crailsheimer Straße auf Höhe einer Tankstelle aus Unachtsamkeit auf ein Auto eines 48-Jährigen aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er auf ein davor stehendes Auto eines 32-Jährigen aufgeschoben. Der 48-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.