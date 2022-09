Liederkranz und Theatergruppe führen Komödie auf

Der Liederkranz Schwabsberg und seine Theatergruppe laden Ende Oktober ins „Goldene Lamm“ nach Schwabsberg ein. Mit „A so a Viecherei“ von Manfred Bogner führen die Schauspieler um Regisseurin Beate Schmid eine Komödie in drei Akten auf, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe.

Zum Inhalt des Stückes: Die Gebrüder Georg und Josef Hauber leben eigentlich sorgenfrei. Erfolgreich verpachten sie auf dem eigenen Hof eine Bühne für Veranstaltungen, bis die Ankunft einer Operndiva samt schleimigem Manager alles durcheinanderbringt. Erst nach und nach treten deren zweifelhafte Interessen zutage. Jetzt ist das Team von Georg und Josef gefragt, Schlimmeres zu verhindern. Hypnose, kaputte Füße, bellende Hunde, Katzen, Mäuse und Rindviecher-Chaos: Am Hauber-Hof ist einiges los, heißt es weiter.

Aufführungstermine sind am Sonntag, 23. Oktober, Freitag, 28. Oktober, sowie am Samstag, 29. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr im Gasthaus „Goldenes Lamm“ in Schwabsberg. Der Saal öffnet jeweils um 18 Uhr. Zusätzlich wird am Sonntag, 23. Oktober, um 14 Uhr eine Vorstellung für Senioren und für Familien mit Kindern angeboten. Karten im Vorverkauf für die Abendaufführungen gibt es unter der Nummer 07961/8789176 bei Werner Steckbauer.