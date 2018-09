Auf rund 1000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein 60-jähriger Lastwagenfahrer am Donnerstagmittag auf der B290 verursacht hat als er kurz nach 13 Uhr mit seinem Autotransporter an der Unterseite einer Brücke hängen blieb. An der massiven Brückenkonstruktion entstand kein Sachschaden. Glücklicherweise hatte der Autotransporter keine Fahrzeuge geladen.